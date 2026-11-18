VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."

L’Inter riabbraccia i suoi nazionali, ma non solo. Come riferisce Il Corriere dello Sport, oltre ai quattro azzurri, Cristian Chivu rivedrà tutti coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali fino a lunedì e che hanno beneficiato di due giorni di riposo.

Torneranno quindi anche Spence, Calhanoglu, Sucic e Diouf, oltre a Manuel Akanji.

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Come sta Akanji

“Lo svizzero ha saltato il secondo impegno con la sua nazionale per un lieve affaticamento già superato e, dopo l’esito negativo degli esami effettuati, dovrebbe essere già da oggi a disposizione dell'allenatore nerazzurro”.

Inter, i rientri e gli infortunati

“Completeranno il quadro dei rientri Carlos Augusto e Zielinski nella giornata di domani. Toccherà invece pazientare ancora per rivedere in gruppo sia Aleksandar Stankovic che Ange-Yoan Bonny, unici due nerazzurri al momento fermi ai box”.

Il quotidiano aggiunge: “Per il serbo, che aveva accusato un dolore nella zona dell’inguine destro, servirà ancora circa una settimana. L'ivoriano, invece, avrà bisogno di circa due settimane per smaltire il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”.