Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E' giunto il momento della terza amichevole estiva dell'Inter. Oggi i nerazzurri scenderanno in campo contro il Manchester City, come ricorda anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina riportando alcune di quelle che dovrebbero essere le scelte di Cristian Chivu per il test che alza il livello del precampionato nerazzurro. Si legge infatti:

Getty Images

"Oggi, alle 13.30 italiane (diretta su Sky e Dazn), al Kai Tak Stadium di Hong Kong, l’Inter affronterà in amichevole il Manchester City, con Maresca al debutto in panchina. Il livello si alza, è probabile un undici più strutturato, riservando i giovani per la seconda parte della gara. Uno, comunque, dovrebbe cominciare dall’inizio: Mosconi, che andrà ad affiancare Esposito in attacco. Quello offensivo è il reparto con più assenze per Chivu. Anche perché Bonny, come Calhanoglu, ieri ha lavorato a parte. Sucic, il terzo degli ultimi arrivati, si è invece allenato a pieno ritmo, e giocherà sicuramente uno spezzone".