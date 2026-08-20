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Sabato il debutto dell'Inter in campionato: a San Siro arriva il Monza di Ivan Juric. Cristian Chivu non avrà però a disposizione Djed Spence, che al momento risulta non in condizione.

Secondo il Corriere dello Sport, "tra la lunga pausa post Mondiale e il lavoro ridotto con il Tottenham, in attesa del passaggio in nerazzurro, l’inglese è inevitabilmente in ritardo. Volendo fare una previsione, sarà concretamente a disposizione per la sfida con il Napoli, terza giornata di campionato, il prossimo 5 settembre.

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Oggi, comunque, dopo il blitz a Londra per sistemare la documentazione necessaria per il suo trasferimento in Italia, dovrebbe essere regolarmente presente alla Pinetina".