Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inter e Como sono belle a modo loro. Con un'idea di gioco propositiva, senza limitarsi a speculare su situazioni di vantaggio, ma con non troppi punti in comune. Questo emerge dal focus proposto dal Corriere dello Sport:

Getty Images

"Tutti siamo innamorati di Nico Paz, tutti quelli che amano il calcio non aspettano altro che il momento in cui la palla gli corre incontro, felice che sia lui a coccolarla. Il 10, sul piano della tecnica, è il punto più alto del Como ma possiamo dire anche di tutta la Serie A. Tuttavia Fabregas ha trasmesso alla squadra l’idea della tecnica collettiva. Quando il Como si muove nello stretto, la palla trova sempre il riferimento giusto, anche se a quei tocchi (spesso di prima) partecipano pure i terzini. Questo l’Inter non ce l’ha.

Lo stile è diverso, l’ha impresso Conte, l’ha ereditato Inzaghi ritoccandolo e l’ha passato poi a Chivu che ha cercato di modificarlo per renderlo più aggressivo. I campioni d’Italia usano la stessa arma che avevano in dotazione fin dall’inizio del ciclo, la forza atletica e la statura fisica. Quando a destra irrompe Spence (imprendibile a Rotterdam), così come quando sulla stessa fascia dominava Dumfries, diventa complicato per qualunque difensore sostenerne l’urto. Come sarà complicato per la difesa di casa ingabbiare quel falco di Douvikas, cinque gol in campionato, sei in Champions (capocannoniere), fresco di tripletta europea: in area e nei dintorni ha il guizzo corto e rapido che può mettere in difficoltà i corazzieri di Chivu".