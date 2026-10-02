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Alessandro Bastoni sta lavorando per mettersi alle spalle le difficoltà della scorsa stagione. Non solo con l'Inter, ma anche con la nazionale, come conferma il gol segnato contro la Turchia e le dichiarazioni post partita. Stasera sarà ancora titolare contro la Francia a Parigi. Lo spiega il Corriere dello Sport:

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"Il gol di Bursa gli ha restituito quello che Zenica gli aveva (in parte) tolto. Il resto lo ha fatto da solo, andando «a testa alta» come dice lui, prendendosi le responsabilità di quello che era successo.

Bosnia, ovvio, ma anche il caso-Kalulu, gli Dei dell’Olimpo ad un certo punto, lo scorso anno, sembravano avergli voltato le spalle. Alessandro Bastoni prova a ricucire la tela che il destino sotto forma di Penelope gli aveva iniziato a disfare. Davanti c’è la Francia ed il fatto che non ci sia Mbappè non dà sollievo, basta citare Dembelè e Douè per far sorridere il centrale nerazzurro".