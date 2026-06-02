L'obiettivo sarà un percorso più ambizioso possibile. Quantomeno per l'Inter, abituata a lottare per andare in fondo ormai. La Champions League per le italiane non è solo una vetrina, ma una possibilità di incrementare in maniera importante i ricavi. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Sono ufficiali le fasce del prossimo sorteggio. L’Inter è tra le teste di serie, la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como ovviamente nell’ultima. Questione di ranking degli ultimi cinque anni. Ma con la nuova formula le “urne”, chiamiamole così, non contano più.

Ogni squadra affronta infatti due rivali di ciascuna fascia, compresa la propria. Fabregas potrebbe avere un sorteggio molto migliore di Chivu. Le vere fasce sono ormai quelle di valore: l’ultima Champions, una delle più deprimenti che si ricordi per l’Italia, ha spiegato che il nostro sistema è ormai entrato in crisi anche tra i club, non soltanto come Nazionale. I segnali s’erano avvertiti nel ‘24-25, nascosti dalla finale dell’Inter, travolta però dal Psg. La maschera, quest’anno, è caduta".