Dalle colonne del Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo fa il punto sul cammino delle italiane in Champions League dopo cinque turni. "L’ultimo turno di Champions ci ha consegnato le nostre squadre protagoniste. Con due vittorie e due pareggi. Non solo. Negli ultimi tre turni, le italiane hanno vinto otto partite su dodici (grazie soprattutto a Como e Inter che hanno fatto en plein). Solo due le sconfitte: il Napoli a Porto e la Roma che ha subito la rimonta in casa del Manchester United. Il quadro non è così fosco come invece ci ostiniamo a descriverlo".

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"Il Como è per distacco la sorpresa del torneo. L’Inter ci ha ormai abituati bene. Le vittorie nerazzurre contro squadre sulla carta abbordabili, vengono date per acquisite. Lo Stoccarda ne è un esempio. E poi i due pareggi che valgono più del punto in classifica. La Roma di Gasperini è andata a giocarsela alla pari in casa del Psg, senza Malen né Dybala titolari. Sì anche i francesi avevano tanti assenti ma sono pur sempre i vincitori delle ultime due Champions".

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"L’Inter è a un punto dall’ottavo posto, dipenderà dagli scontri diretti contro Dortmund e Liverpool. Roma e Napoli sono fuori dalle prime 24 ma di poco. Entrambe hanno un calendario sulla carta positivo, poi ovviamente le partite bisogna vincerle. Nelle ultime due edizioni, l’Italia ha portato una sola squadra agli ottavi: lo scorso anno l’Atalanta; due anni fa l’Inter che poi arrivò in finale. Le premesse per avere più italiane agli ottavi ci sono tutte. Non saremo patriottici ma quando si vince, il tricolore piace a tutti".

(Corriere dello Sport)