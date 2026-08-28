VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Ne vedremo sicuramente delle belle. L'urna di Montecarlo ha agevolato un racconto pieno di spunti nel prossimo girone di Champions League. Per quanto riguarda l'Inter, ma non solo. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de Il Giornale:

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: The UEFA Champions League trophy is displayed inside the stadium prior to the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

"Romantico e perfido. Il calcio ha sempre due facce. Prendete i sorteggi Champions: Mourinho ritrova la "sua" Roma ma aspetta al Bernabeu l'altra "sua", l'Inter, roba da baci al cioccolato con cianuro. Fabregas torna a rivedere il Barcellona al Camp Nou, Gasperini dovrà andare a Parigi e a Manchester contro l'United, eppoi Allegri sfida due inglesi, Arsenal e Ci- Arsenald ty".