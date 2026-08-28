Il commento del quotidiano all'esito del sorteggio di Montecarlo per il girone di Champions League che comincerà tra due settimane
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Ne vedremo sicuramente delle belle. L'urna di Montecarlo ha agevolato un racconto pieno di spunti nel prossimo girone di Champions League. Per quanto riguarda l'Inter, ma non solo. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de Il Giornale:
"Romantico e perfido. Il calcio ha sempre due facce. Prendete i sorteggi Champions: Mourinho ritrova la "sua" Roma ma aspetta al Bernabeu l'altra "sua", l'Inter, roba da baci al cioccolato con cianuro. Fabregas torna a rivedere il Barcellona al Camp Nou, Gasperini dovrà andare a Parigi e a Manchester contro l'United, eppoi Allegri sfida due inglesi, Arsenal e Ci- Arsenald ty".
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