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Alle ore 18 si terrà il sorteggio della fase a gironi della Champions che determinerà le avversarie che dovrà affrontare l'Inter per qualificarsi agli ottavi di finali:

VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"

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"Trentasei finaliste divise in quattro fasce da nove, ma questi raggruppamenti sono ormai soltanto organizzativi e non garantiscono alcun privilegio: ogni squadra, infatti, viene accoppiata a due club per ogni fascia, compresa la propria. Il Psg testa di serie potrebbe trovare le due più forti di ogni urna e il Como in ultima fascia pescare le due migliori. Comanda la casualità. Otto partite a testa (quattro in casa e quattro fuori). Le prime otto della classifica direttamente agli ottavi, quelle dal nono al ventiquattresimo posto si giocano tutto ai playoff. Le ultime dodici tornano a casa, niente “ripescaggio” in Europa League", spiega La Gazzetta dello Sport.