Le regole della fase a gironi della Champions svelate in vista del sorteggio di questa sera
VIDEO / Inter, l'abbraccio tra Zanetti e Curtis Jones. L'inglese: "Leggenda"
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Alle ore 18 si terrà il sorteggio della fase a gironi della Champions che determinerà le avversarie che dovrà affrontare l'Inter per qualificarsi agli ottavi di finali:
VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"
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