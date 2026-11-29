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Il ritorno della ThuLa, la nuova prestazione positiva di Sucic nella posizione di regista e non solo: sono tante le indicazioni arrivate da Inter-Genoa per Chivu e il suo staff. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Se il buongiorno si vede dal mattino, e quindi dal primo round sui due previsti in settimana contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia, Cristian Chivu può dormire sonni parecchio tranquilli. Il poker con cui l'Inter ha liquidato il Grifone porta solo buone notizie: il ritorno da titolare con tanto di gol per Lautaro, una ThuLa che è immediatamente tornata a splendere, la conferma dell'ottimo Sucic in versione regista e rigorista.

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L'allenatore nerazzurro ha cambiato più di qualche interprete rispetto alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda di mercoledì scorso, ma la vittoria è arrivata ugualmente con un risultato persino più convincente. E chi è stato impiegato, da Provedel in porta a Jones nel mezzo, passando per il ritorno di Diouf sulla corsia destra e Lautaro dal 1', ha risposto bene alla fiducia del tecnico interista".