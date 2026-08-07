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La seconda stagione di Cristian Chivu sulla panchina della Prima Squadra dell'Inter parte da un presupposto fondamentale: l'aggressività, la pressione alta, la verticalità. Il tecnico nerazzurro sta spingendo parecchio su questi concetti, e per questo motivo ha richiesto calciatori adeguati.

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Non è un caso che si stia cercando un esterno con caratteristiche ben precise come Diaby. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "È lui il profilo ideale al momento (ben più di Molina, terzino più "puro" del francese, che alla fine si è accasato alla Roma), perchè per caratteristiche tecniche può dare quel qualcosa in più a una squadra che vuole essere ancora più verticale, propositiva, aggressiva. Sulla proiezione in avanti Chivu adesso non transige. Si sale, si spinge, si domina così. In Italia ma anche in Europa. La visione è chiara".