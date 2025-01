Carattere e feeling. Così Conceiçao si è presentato al Milan e gli ha regalato la Supercoppa italiana nel derby contro l'Inter. Il giornale parla dell'allenatore portoghese e di come sia riuscito a conquistare sia il club che Ibrahimovic. "Nel campionato che riparte a ranghi compatti, la rincorsa al titolo sarà anche sfida fra dottrine di stile e comportamento. Perché la grinta di Conceiçao e lafreddezza dello juventino Motta si misureranno con la capolista Napoli, plasmata a immagine e somiglianza di Conte. Con una sana dose di follia, quella delle emozioni che il tecnico non nasconde mai e quella raccontata dall’altalena delle due sconfitte in 3 giorni con la Lazio e, in precedenza, il 2-0 in casa del Milan con il ko 0-3 solo 4 giorni dopo, contro l'Atalanta. Dove Gasperini ha sdoganato il sogno scudetto, dopo l’Europa League", si legge sul quotidiano.