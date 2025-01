"Dalla trasferta di domenica in Laguna fino al derby di ritorno in A del 2 febbraio - evento già segnato con un circoletto rosso sul calendario di Appiano - si gioca ogni tre giorni. Sette partite in tre settimane, tra cui cinque di A e due di Champions necessarie per entrare nel G8. Subito contro il Venezia, però, Inzaghi riarmerà l’attacco titolare, anche perché la ThuLa resta sempre un bene rifugio in tempo di crisi. E tutto ciò, nonostante i segnali di vita di Taremi a Riad, mentre ieri pure il Tucu Correa ha fatto esami all’Humanitas di Rozzano. I nerazzurri avevano finito il derby con una difesa a pezzi, ma adesso possono accennare almeno un sorriso. Dopo lo scampato pericolo De Vrij (erano solo crampi), a Venezia un posto in panchina ci sarà pure per Pavard. Aspettando il neosposo Acerbi", aggiunge Gazzetta.