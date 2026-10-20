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Dell'Inter di Chivu e del cammino europeo dei nerazzurri ha parlato il giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera:

L'Euro-Inter deve essere più equilibrata. L'Inter in Champions dev'essere «hungry e foolish» per competere al massimo livello, ma per battere lo Shakhtar può permettersi anche una versione più equilibrata di se stessa, visto che a oggi il suo problema è questo. I tre punti sono indispensabili, ma le rimonte —al di là delle circostanze — segnalano una squadra capace di convivere con l'ansia.