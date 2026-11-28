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Attraverso il suo editoriale per il Corriere della Sera di oggi, Paolo Condò si proietta anche sulla giornata di campionato cominciata ieri sera e che proseguirà oggi con, tra le altre gare, quella dell'Inter di Cristian Chivu in casa contro il Genoa. Questo il suo pensiero:

"Inter-Genoa di stasera è un déjà vu. Il 26 ottobre 2008 Mourinho si complimentò con Gasperini per aver parato ben cinque cambi di modulo nel corso di un altro Inter-Genoa. De Rossi non è Gasperini (non ancora, almeno) ma ha costruito il Genoa più alto degli ultimi anni, 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Gran partita, potenzialmente".