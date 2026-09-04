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Della sfida tra Inter e Napoli di domani sera e della lotta al titolo ha parlato, sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò:

Lo scorso anno l’Inter ha vinto lo scudetto malgrado alla terza giornata fosse attardata di 6 punti. Allegri se l’è segnato per esorcizzare la possibilità, concreta, di precipitare a meno 6 dall’Inter (e non solo) in caso di seconda sconfitta. Il Napoli deve fermare un’emorragia, e gli serve il miglior De Bruyne, cui lo stop di McTominay impone un upgrade: non più finali di qualità, ma gare intere al top. Anche nel campo interista si intuisce qualche tensione, dall’addio di Ausilio alle frasi sui contratti di Calhanoglu e Dimarco. Inter-Napoli: molta polpa.