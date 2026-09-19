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Della grande sfida di questa sera tra Roma e Inter ha parlato, sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò:

"Dal punto di vista della Roma, la partitissima di oggi è una battaglia contro due tabù: le 5 vittorie dell'Inter nelle ultime 5 gare all'Olimpico, e il pessimo bilancio di Gasperini contro i nerazzurri. Generalmente non diamo grande peso ai precedenti storici, ma qui si parla di gruppi ancora attivi: Mancini, Cristante e Pellegrini se le sono fatte tutte queste sfide, come la dorsale che va da Bastoni e Dimarco a Barella e Lautaro. E dunque un complesso da sfatare esiste".

"Dal punto di vista dell'Inter, la missione è smorzare ogni entusiasmo nascente (e a Roma ce n'è tanto) prima delle pause nazionali, per farle passare male ai rivali, come un gol segnato al 45 del primo tempo avvelena l'intervallo di chi lo subisce. Per farlo occorre vincere, perché basterebbe un pari per autorizzare la Roma a dire che qualcosa è cambiato. E sapete che gara c'è prima della prossima pausa? Inter-Como...".