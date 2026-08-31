L'Inter di Chivu esce dal campo di Cagliari con tre punti in classifica, che avvicinano i nerazzurri alla partita contro il Napoli a punteggio pieno

Marco Macca
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Pur soffrendo nel finale, l'Inter di Chivu esce dal campo di Cagliari con tre punti in classifica, che avvicinano i nerazzurri alla partita contro il Napoli a punteggio pieno.

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
Getty Images

Questa l'analisi del Corriere della Sera:

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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"Anche una antica legge del calcio (gol sbagliato-gol preso) si piega all’Inter: una litania di errori dei nerazzurri dopo il vantaggio iniziale di Calhanoglu non cambia il risultato. E pur rischiando grosso nel finale, con un salvataggio di testa di Bisseck su Adopo, Chivu si mette alla guida del treno delle prime, con la sfida al Napoli di sabato già dietro alla prossima curva".

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(Fonte: Corriere della Sera)

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