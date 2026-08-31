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Non l'ha chiusa e ha rischiato di buttarla via. Dopo un primo tempo dominato, chiuso in vantaggio di un solo gol, l'Inter di Chivu soffre nel finale di Cagliari. Così il Corriere della Sera:

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"Stessa spiaggia, stesso mare, quindi. Nonostante una prestazione rivedibile in area avversaria: l’Inter ha l’abbonamento ai tre punti contro il Cagliari (10 vittorie nelle ultime 11 sfide) e tra una topica sottoporta e una parata di Caprile imbastisce a lungo le prime prove tecniche di dominio, lo stesso che ha avuto nella scorsa stagione contro le medio-piccole. Come al debutto con il Monza i nerazzurri segnano subito, ancora con il regista turco, ancora con un tiro da fuori: stavolta quella di Calha è una raffinatezza, un colpo da biliardo che manda fuori tempo il portiere, forse coperto da Deiola".

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"Sembra una serata tutta in discesa, ma l’Inter che crea tanto è vittima di una certa leziosità nell’ultimo tocco, oltre che del caldo intenso. I campioni d’Italia fanno sempre sentire il pericolo nell’aria all’avversario, ma finiscono un po’ in apnea, perché i sardi prendono coraggio con i cambi: l’eventuale pareggio non avrebbe fotografato l’andamento della partita, ma l’Inter deve essere più concreta".

(Fonte: Corriere della Sera)