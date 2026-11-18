Si riparte. La Serie A è pronta a riprende il percorso dopo la sosta per lasciar spazio agli impegni delle nazionali. Un tour de force da qui a Natale che vedrà l’Inter impegnata su più fronti: campionato ed Europa, anche la Coppa Italia e le prime due della classifica, Lazio e Inter, si sfideranno nella Supercoppa il 22 dicembre.

Sosta incognita

Il Corriere della Sera evidenzia un aspetto:

“La finestra per le Nazionali ha consentito di recuperare energie, allentare la tensione e sistemare le magagne. Ma è sempre un’incognita, che toglie il sonno agli allenatori: non è facile gestire le soste avendo tanti giocatori lontani, quasi duecento quelli della serie A in giro per il mondo”.

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Inter grande favorita

“Si riparte tra speranze e timori, incognite e ambizioni. L’Inter, seconda, resta la grande favorita, le convincenti vittorie con Feyenoord e Como hanno annacquato la delusione per l’ennesimo derby perso e ridato certezze a Chivu”.

Torna Lautaro: la situazione infortunati

“L’indispensabile Lautaro è guarito, ma con l’atalanta, al fianco del recuperato Thuram, dovrebbe giocare Pio Esposito, uscito con tre gol e un pieno di fiducia dalla Nazionale. Il capitano dovrebbe sistemarsi in panchina e rientrare contro lo Stoccarda. È tornato acciaccato Akanji, sta meglio Zielinski e sono guariti Luis Henrique, Stones e soprattutto Jones”.

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L’Inter non molla nulla

Il Corriere della Sera non ha dubbi:

“L’Inter giocherà più di tutti sino alla fine dell’anno: nove partite, compresa la Coppa Italia, senza mollare niente e con l’intenzione di portare a casa il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana”.

Chi è l’anti-Inter?

Infine, il quotidiano si espone:

“In testa c’è la meravigliosa Lazio di Gattuso, che non finisce di stupire. Noi pensiamo che l’anti-Inter sia la Roma, più solida e qualitativa, però guardare i biancocelesti è un piacere: una squadra essenziale, organizzata, motivata”.