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Missione compiuta per l'Italia, che batte 3-1 la Turchia e si porta al secondo posto in classifica nel girone di Nations League. Un successo importante, nel quale i calciatori dell'Inter hanno lasciato il segno: Bastoni e Barella sono scesi in campo dal primo minuto, con quest'ultimo che ha messo sulla testa di Calafiori il pallone del momentaneo 2-1, mentre Pio Esposito è entrato nella ripresa, timbrando regolarmente il cartellino e chiudendo la contesa.

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Il Corriere della Sera promuove la prestazione dei nerazzurri: "Bastoni 7: questa Nations League ha segnato la sua rinascita azzurra. Barella 6,5: torna titolare, ha voglia di riprendersi il posto e si vede. Il ritmo, va detto, non è ancora quello dei tempi migliori. Ma pennella la punizione del sorpasso. Esposito 7: il gol della sicurezza, mette il piedone dove serve".