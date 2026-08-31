Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A causa della sconfitta di ieri al Maradona contro il Como, il Napoli di Allegri si prepara ad affrontare l'Inter di Chivu già con le spalle al muro, come scrive oggi il Corriere della Sera:

Getty Images

"Il Napoli, e siamo solo alla seconda giornata, è già con le spalle al muro: se dovesse perdere sabato a San Siro contro Chivu finirebbe a 6 punti dalla vetta e perderebbe il ruolo di anti-Inter. Allegri cede per la prima volta a Fabregas, un confronto generazionale e filosofico, ma non è questo che deve far riflettere Max".

Getty

"Il suo Napoli è a corto di idee, di ritmo e con una difesa da brividi: forzare la costruzione dal basso, come in occasione del raddoppio comasco, è un suicidio. E nella fase offensiva manca qualità che gli azzurri trovano solo quando entra De Bruyne".

(Fonte: Corriere della Sera)