Il tema legato agli arbitri e al nuovo corso Orsato continua a tenere banco. Dopo l’ottava giornata, alcuni episodi - come quello del contatto tra Viery e Thuram in Inter-Fiorentina - fanno ancora discutere.

Nell’editoriale sulle colonne del Corriere della Sera, firmato Alessandro Bocci, si analizza la tematica.

“Siamo appena all’ottava giornata e la gestione degli arbitri da parte di Orsato fa acqua da tutte le parti. I benefici sono figli del nuovo regolamento, che favorisce la continuità di gioco e evita le perdite di tempo. L’idea del designatore di silenziare la Var è invece un autogol. Sembra di essere tornati indietro nel tempo”.

“Errore clamoroso ed evidente”

“Quello che vede il fischietto in campo va bene e pazienza se davanti al monitor l’errore è clamoroso e evidente. L’intervento di Viery su Thuram è solo l’ultimo episodio di una catena malefica e perversa. La settimana prima era toccato alla Fiorentina lamentarsi per l’1-0 del Como viziato da un fallo su Goncalves. Gli episodi si moltiplicano, le società protestano e la tensione aumenta”.