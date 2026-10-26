Bocci torna sul rigore non assegnato a Thuram contro la Fiorentina: “Errore clamoroso ed evidente. Sembra di essere tornati indietro nel tempo”
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Il tema legato agli arbitri e al nuovo corso Orsato continua a tenere banco. Dopo l’ottava giornata, alcuni episodi - come quello del contatto tra Viery e Thuram in Inter-Fiorentina - fanno ancora discutere.
Nell’editoriale sulle colonne del Corriere della Sera, firmato Alessandro Bocci, si analizza la tematica.
“Siamo appena all’ottava giornata e la gestione degli arbitri da parte di Orsato fa acqua da tutte le parti. I benefici sono figli del nuovo regolamento, che favorisce la continuità di gioco e evita le perdite di tempo. L’idea del designatore di silenziare la Var è invece un autogol. Sembra di essere tornati indietro nel tempo”.
“Errore clamoroso ed evidente”“Quello che vede il fischietto in campo va bene e pazienza se davanti al monitor l’errore è clamoroso e evidente. L’intervento di Viery su Thuram è solo l’ultimo episodio di una catena malefica e perversa. La settimana prima era toccato alla Fiorentina lamentarsi per l’1-0 del Como viziato da un fallo su Goncalves. Gli episodi si moltiplicano, le società protestano e la tensione aumenta”.
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