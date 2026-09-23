Il Corriere della Sera in edicola oggi torna su quanto accaduto domenica scorsa prima di Juventus-Atalanta. Qui il pensiero di Daniele Dallera sul gesto della curva bianconera durante il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Sandro Mazzola:

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"Testimoni in diretta abbiamo osservato la sorpresa di chi apprendeva la notizia: «Solo 10 mila euro???», la domanda di fronte a tanto orrore e scempio dei sentimenti, dei valori di un campione come Sandro Mazzola che ha sempre unito e mai diviso. La Juve per prima ha capito la gravità del gesto di quel gruppo di ultrà che ha inscenato l’odioso sgarbo, voltando la schiena e rumoreggiando al minuto di silenzio in memoria del mito. Si è dissociata con un duro comunicato.

Chi non ha capito la portata e le dimensioni del gesto da Daspo è proprio il giudice sportivo che nella sua motivazione spiega la «...sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio...». Si è voltata la schiena alla giustizia sportiva cercando l’attenuante invece della punizione esemplare (non alla Juve che non c’entra proprio niente) a quella frangia di tifosi a cui va blindato per sempre l’accesso allo stadio".