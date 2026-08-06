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Sulla scia della scorsa stagione. Federico Dimarco sta già dimostrando un ottimo stato di forma, e si candida a recitare un ruolo determinante per l'Inter anche quest'anno. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Da est, da dove sorge il sole, per l'Inter continua a venir su senza sosta una delle maggiori certezze che il club ha per il presente ma anche per il suo futuro. Federico Dimarco brilla, splende di luce propria e illumina gli altri.

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Tradotto: laggiù, in tournée, tra Hong Kong e Perth nei due gol segnati dalla squadra di Chivu nei 180 minuti di amichevoli di lusso giocate in quella porzione di mondo (escludendo dunque solo i calci di rigore contro il Manchester City) ci è entrato sempre l'esterno azzurro. Contro gli inglesi è stato suo l'assist che ha propiziato la rete di Benjamin Pavard, nell'inedito derby australiano contro il Milan invece si è messo in proprio e la via del gol l'ha trovata lui stesso, su suggerimento di Nicolò Barella. Insomma, l'Inter 2026-27 non sarà proprio identica a quella della stagione chiusa con il doblete ma c'è qualcosa che non cambia ed è quella sicurezza sulla corsia mancina che fin dal ritiro in Germania di metà luglio ha ribadito di voler ripartire come aveva lasciato l'annata precedente. Determinante".