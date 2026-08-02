Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Il campo continua a dare indicazioni incoraggianti a Cristian Chivu nel precampionato nerazzurro. Ieri il coefficiente di difficoltà si è alzato, ma i nerazzurri contro il Manchester City hanno portato a casa un’altra vittoria, seppur ai calci di rigore, per 4-2, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport sull'amichevole di prestigio dell'Inter contro il Manchester City.

"Primo tempo più combattuto della ripresa (con la girandola delle sostituzioni che ha di fatto alterato il ritmo del match), con guizzi da una parte e dall’altra che hanno riempito di spunti le idee dei due allenatori. In particolare, sul taccuino del tecnico nerazzurro spiccano quelli che riguardano Andy Diouf, argilla da continuare a plasmare sulla fascia destra: il match di Hong Kong ha confermato che l’idea di schierarlo esterno potrebbe assumere i contorni di una clamorosa intuizione, a patto che si continui a lavorare anche sulla fase difensiva.

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Quando sgasa, il francese dà sempre l’idea di potersi rendere pericoloso. Ciò che gli manca, al momento, è la capacità di fronteggiare l’uno contro uno in fase di non possesso, come avvenuto nell’azione che ha portato al vantaggio degli inglesi firmato da Mubama, con Semenyo abile a bruciare proprio Diouf e a servire il compagno a porta vuota. Bene anche Bisseck, Provedel e Dimarco", sottolinea il quotidiano che celebra anche Stankovic, autore di una grande partita in mezzo al campo.