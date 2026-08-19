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Andy Diouf è stato una delle note più positive del pre campionato dell'Inter: il centrocampista francese ha accettato la sfida lanciatagli da Cristian Chivu, dimostrando di poter interpretare il ruolo di esterno a tutta fascia con risultati più che soddisfacenti.

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Per lui sarà ora tempo di esami importanti, come sottolinea il Corriere dello Sport: "La prova del nove si avvicina. L'estate vissuta in vetrina da Andy Diouf ha avallato la scelta di Chivu di trasformarlo da interno di centrocampo a esterno a tutta fascia e adesso le gare ufficiali rappresentano il banco di prova per superare definitivamente l'esame. L'Inter si aspetta le necessarie conferme in termini di rendimento, anche per completare una metamorfosi che è già a buon punto, ma anche perché l'ultimo arrivato Spence è ancora ai primi passi in nerazzurro e avrà bisogno di tempo. Intanto però il francese ex Lens ha una ghiotta chance per conquistare il pubblico di San Siro, a quasi un anno di distanza dal suo debutto contro il Torino nello scorso campionato. Quindi se Diouf come opportunità ulteriori avrà a disposizione le sfide contro Monza e Cagliari da padrone della corsia destra, l'inglese dovrà rincorrere prima di mostrarsi il 99 sulle spalle (numero ufficializzato ieri)".