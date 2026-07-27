La doppietta del calciatore nerazzurro contro il Karlsruhe ha suscitato interesse pure in Francia
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
Pure in Francia si parla della doppietta di Andy Diouf nella prima amichevole programmata dell'Inter, quella contro il Karlsruhe che ha chiuso il ritiro in Germania.
"La squadra tedesca - spiega l'Equipe, tra i principali quotidiani francesi, ai suoi lettori - era in vantaggio per 1-0 dal 50esimo minuto, prima che il calciatore francese prendesse il controllo della partita nei minuti di recupero in modo spettacolare".
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"L'attaccante francese ha prima segnato un gol straordinario al 91esimo minuto con una splendida conclusione al volo dalla lunga distanza, poi tre minuti dopo ha realizzato un tiro a giro perfetto che si è insaccato all'incrocio dei pali".
Andy Diouf nasce da mezzala e Chivu vorrebbe convincerlo a rivestire il ruolo di esterno destro.
(Fonte: L'Equipe.fr)
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