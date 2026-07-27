Pure in Francia si parla della doppietta di Andy Diouf nella prima amichevole programmata dell'Inter, quella contro il Karlsruhe che ha chiuso il ritiro in Germania.

"La squadra tedesca - spiega l'Equipe, tra i principali quotidiani francesi, ai suoi lettori - era in vantaggio per 1-0 dal 50esimo minuto, prima che il calciatore francese prendesse il controllo della partita nei minuti di recupero in modo spettacolare".

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"L'attaccante francese ha prima segnato un gol straordinario al 91esimo minuto con una splendida conclusione al volo dalla lunga distanza, poi tre minuti dopo ha realizzato un tiro a giro perfetto che si è insaccato all'incrocio dei pali".

Andy Diouf nasce da mezzala e Chivu vorrebbe convincerlo a rivestire il ruolo di esterno destro.

(Fonte: L'Equipe.fr)