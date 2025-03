Esposito avrebbe potuto e dovuto unirsi al gruppo Inter per il Mondiale per Club ma, negli stessi giorni, si gioca anche l'Europeo Under 21 in Slovacchia e la FIGC ha manifestato l'intenzione di averlo. "L'idea iniziale della dirigenza nerazzurra, infatti, prevedeva di aggregare Esposito alla truppa di Simone Inzaghi per averlo alle proprie dipendenze nell’avventura oltre Oceano. Difficile però che possa accadere: l’impegno dell’Under 21 in terra slovacca dall’11 al 28 giugno dovrebbe avere la precedenza. Tradotto: il presidente Beppe Marotta appare intenzionato a concedere il nulla osta alla Figc per la partecipazione di bomber Pio all’Europeo. Al termine della rassegna continentale toccherà invece a Inzaghi testarlo nel pre-campionato e decidere se tenerlo in prima squadra o mandarlo un altro anno in prestito (stavolta in Serie A…) a giocare con continuità. In tal senso sarebbero già arrivate 3-4 richieste da parte di squadre della massima serie per avere Esposito a titolo temporaneo nella prossima stagione", chiosa Tuttosport.