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In attesa di ritrovare tutto il gruppo a disposizione, Cristian Chivu ha avuto un'unica certezza in attacco: Pio Esposito. Il centravanti dell'Inter, nonostante la giovanissima età, è stato responsabilizzato fin dall'inizio della preparazione estiva, guidando i ragazzi dell'U23 e facendo da riferimento offensivo in assenza di Bonny (rientrato da poco), Lautaro e Thuram (entrambi ancora in vacanza). Da lui ci si aspetta molto, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Cinque gol nella prima partitella in Germania, poi più nulla; tre amichevoli senza segnare. Non c'è nessun allarme, ci mancherebbe, a metà della preparazione estiva. Ma Pio Esposito deve scaldare in fretta i motori perché comincerà quasi certamente il campionato da titolare: Chivu ha chiarito che Lautaro e Thuram, con ogni probabilità, salteranno il debutto del 22 agosto col Monza per mancanza di benzina. L'Inter non vuole rischiare i suoi assi, che torneranno ad allenarsi con i compagni soltanto la settimana prossima, quindi dopo il rientro dall'Australia. E allora tocca a Pio, mai così responsabilizzato dal ritorno alla casa madre: i suoi gol servono subito".

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"Esposito ha un fisico imponente, quindi entra in forma più lentamente rispetto a compagni come Dimarco e Barella, due leader dello spogliatoio che lo stanno accompagnando con pazienza nel percorso di maturazione. Non c'è insomma motivo di preoccuparsi del suo rendimento sotto porta: contro il City, nei primissimi minuti del test di Hong Kong, ha sbagliato un gol facile proprio per stanchezza, perché non è riuscito ad arrivare con i tempi giusti sulla deviazione ravvicinata. In un altro momento avrebbe sicuramente festeggiato una rete".