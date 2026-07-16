VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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Il centravanti dell'Inter, Pio Esposito, si è consacrato al suo primo anno in Serie A e vuole confermarsi nella prossima stagione. E non è l'unico nella rosa ad aver cambiato "ruolo".

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Se dodici mesi fa Pio era tutto da scoprire nella sua dimensione nerazzurra, quest’anno invece sarà l’unico attaccante dei big di Chivu in ritiro. Lautaro, Thuram e Bonny, tutti interisti “Mondiali”, sono in vacanza o ancora negli Stati Uniti. Il reparto dunque avrà per il primo test estivo a Karlsruhe soltanto Pio (mentre per la tournée tra Hong Kong e Australia dovrebbe rientrare l’ivoriano). Nuova stagione, nuove responsabilità per l’azzurro. Lo svezzamento è finito. Un po’ come per Pepo Martinez. L’ex “vice” pronto alla prima prova da numero uno".