Continua ad aleggiare su Spalletti il fantasma di Conte. È il fantasma "che sarà sempre e per sempre quello più ingombrante, perché così dice la sua storia e perché così impone la voglia di riscattodel popolo bianconero", scrive La Stampa che parla quindi dell'ex allenatore del Napoli e dell'Inter come del candidato numero uno per il futuro alla panchina bianconera.

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"Dall’esilio dorato volontario a Sharm-el-Sheik vivrà Juve-Napoli da doppio ex molto interessato, in attesa di capire se alla fine John Elkann dovesse decidersi a chiamarlo per un’altra rivoluzione, Manchester United permettendo. Mentre la lista di candidati a un eventuale post-Spalletti resta lunga e autorevole (da Deschamps a Pioli, da Paulo Sousa a Sergio Conceiçao, almeno per l’immediato). Tutta roba da lasciare fuori dal J-Hotel, tutto rumore da trasformare in rabbia e orgoglio dentro al gelido ritiro bianconero. L’ultima mossa di Spalletti, che si gioca tutto facendo i conti con il passato. E col fantasma di Conte dal passato", conclude il quotidiano a proposito del momento dei bianconeri che si preparano ad affrontare il Napoli di un altro ex, Allegri.

(Fonte: La Stampa)