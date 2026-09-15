Inter costruita bene nel tempo? Ne ha parlato a Skysport Gianluca Di Marzio rispondendo ad una domanda di Bonan alla fine della gara vinta dall'Inter 5-3 contro l'Udinese. La vittoria è arrivata ancora una volta in rimonta con una reazione che sembra essere diventata una caratteristica della squadra di Chivu. Ma ci sono stati ancora errori in difesa e al giornalista è stato chiesto anche di Josep Martinez e del percorso che lo ha portato a diventare il titolare dell'Inter dopo Sommer.

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"Giocatori anche pescati dalla Premier, Akanji, Stones, Jones: giocatori che sanno cosa vuol dire vincere, intensità, continuità di rendimento. Bisogna dare merito ad Ausilio che è stato bravo in questi anni a costruire tassello per tassello la squadra più forte senza cedere e ha aggiunto chirurgicamente adatti. L'Inter a sei punti in più rispetto all'anno scorso, ha segnato 2 gol in più e ne ha presi uno in meno", ha sottolineato anche il giornalista.

La decisione dell'Inter su Martinez

"Martinez? Un viaggio che ha subito una deviazione di percorso. Inizialmente l'Inter aveva bloccato Vicario, poi la proprietà ha dato un input diverso perché lo spagnolo era costato 12 mln e per questo è stato preso un secondo affidabile come Provedel. C'era stato un contatto anche con Dibu Martinez in primavera. Alla fine è stato proprio un input della proprietà cercare di dare fiducia ad un investimento fatto. All'Inter è impeccabile la gestione di Chivu: fa sentire tutti importanti", ha concluso l'esperto di mercato sull'Inter.

(Fonte: Skysport)