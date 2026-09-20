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Nel secondo tempo la reazione è stata da grande squadra, ma quello dell'Olimpico contro la Roma è stato un primo tempo da cancellare, per l'Inter. Questa l'analisi dei primi 45' della Gazzetta dello Sport:

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"L’Inter non c’è. Il centrocampo è un deserto. Jones vaga come se avesse perso le chiavi di casa nell’erba. Diouf e Zielinski arrancano. La Roma corre, l’Inter rincorre perché i giallorossi passano sempre tra le linee e pressano come dannati. Sandrino approva: «Il Mago lo diceva: taca la bala». È solo a ridosso della mezz’ora, quando la Roma rifiata, che la Beneamata si alza un po’".

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"Bisseck e Lautaro, assistito da Dimarco, sprecano; Bastoni scheggia il palo esterno. Quanto basta per spingere di nuovo avanti i giallorossi che trovano il 2-0 (37’). Tutto sgorga ancora dal giardino esterno di Dybala. Koné, ancora inspiegabilmente solo, mette in rete un pallone sbandierato via per fuorigioco. Ma il Var riporta il gol sul tabellino".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)