C'è Alessandro Bastoni tra i peggiori in campo dell'Italia nella brutta sconfitta di ieri sera contro il Belgio in Nations League

Marco Astori
Guarro e Pace 40

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C'è Alessandro Bastoni tra i peggiori in campo dell'Italia nella brutta sconfitta di ieri sera contro il Belgio in Nations League. Il difensore dell'Inter è da 4,5 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport.

barella esposito bastoni italia
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Ecco la spiegazione: "Vederlo così spaesato è un colpo alla sua “storia”: si fa vincere dalla timidezza, si fa prendere dall’ansia fino a perdere palloni anche banali. E, così, dietro salta tutto".

Bastoni
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Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Non è serata, l’errore sul finire di primo tempo (san Gigio) è davvero grave, di superficialità. È il primo che salta sulla rete di Doku, che poi frena nella ripresa. Un paio di passi sotto rispetto alle ultime prestazioni".

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