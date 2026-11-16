C'è Alessandro Bastoni tra i peggiori in campo dell'Italia nella brutta sconfitta di ieri sera contro il Belgio in Nations League
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C'è Alessandro Bastoni tra i peggiori in campo dell'Italia nella brutta sconfitta di ieri sera contro il Belgio in Nations League. Il difensore dell'Inter è da 4,5 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport.
Ecco la spiegazione: "Vederlo così spaesato è un colpo alla sua “storia”: si fa vincere dalla timidezza, si fa prendere dall’ansia fino a perdere palloni anche banali. E, così, dietro salta tutto".
Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Non è serata, l’errore sul finire di primo tempo (san Gigio) è davvero grave, di superficialità. È il primo che salta sulla rete di Doku, che poi frena nella ripresa. Un paio di passi sotto rispetto alle ultime prestazioni".
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