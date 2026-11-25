Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza nell'edizione odierna l'archiviazione dell'inchiesta relativa a Rocchi e agli arbitri: "Come aveva fatto a luglio la Procura di Milano, anche il gip di Monza, Letizia Anna Brambilla, ha disposto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'allora supervisore Var Andrea Gervasoni e gli arbitri Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, indagati per concorso in frode sportiva nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte "bussate" nella sala Var di Lissone, per alcune partite tra il 2024 e il 2025. 1 pm monzesi Marco Giovanni Santini, coordinati dal procuratore Claudio Gittardi, avevano evidenziato nella richiesta di archiviazione alcune «criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi legati alla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche». Si tratterebbe quindi di «profili che possono - al limite ed eventualmente - assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo», ma che «non risultano sufficienti a fondare l'esercizio dell'azione penale per frode sportiva»". Tanto rumore per nulla.