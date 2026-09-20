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E' stato il gol di Lautaro Martinez a dare la scossa a un'Inter rimasta tramortita dal primo tempo della Roma. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, durante l'intervallo, i nerazzurri abbiano effettuato un profondo esame di coscienza:

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"Cosa predicava Gasp, dopo Istanbul? «Diamoci una regolata. Non possiamo subire sempre all’inizio del secondo tempo». Tipo Atalanta. Come non detto... Dopo un solo minuto, Mancini perde una palla sciagurata, Thuram s’invola e assiste Lautaro che accarezza in rete. È la scossa che rianima l’Inter e tramortisce la Roma. Si spalanca un altro mondo, perché i nerazzurri, dopo essersi guardati allo specchio all’intervallo, sono rientrati con altro spirito; e perché i giallorossi pagano il grande sforzo del primo tempo e arretrano".

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"Koné non è più il padrone del campo. Gasp lo toglie dopo un quarto d’ora, ma Pisilli non può pareggiare la fisicità del francese. Il tecnico deve spendere gli altri cambi in difesa, per l’emergenza, e non può puntellare ulteriormente il centrocampo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)