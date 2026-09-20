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Arrivano notizie ambivalenti da Roma-Inter per Cristian Chivu. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui nerazzurri:

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"Chivu ha buttato via un tempo, ma aver rimontato la squadra, per ora, più competitiva del campionato, in un’arena torrida d’entusiasmo, non è poco. E soprattutto torna a Milano con una consapevolezza confortante: è tornato il vero Thuram e Lautaro non la smette di segnare. La ThuLa sarà sempre il centro di potere di questa Inter. Cos’ha imparato il campionato dal partitone dell’Olimpico? Due cose, una buona e una cattiva".

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"Quella buona: l’Inter non è quella squadra ingiocabile di cui tanti parlano. Se aggredita con qualità e coraggio può andare in sofferenza. Quella cattiva: se l’Inter decide di giocare la partita che vuole, lo fa. Lo ha dimostrato con Napoli, Roma e Real Madrid. La Roma deve distribuire meglio le sue forze e aumentare l’attenzione nei momenti cruciali. È il gradino per diventare grandi. Intanto continua ad avere un grande Dybala".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)