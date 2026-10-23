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Djed Spence non ha lasciato il segno nella sua prima da titolare con l'Inter. L'inglese ha collezionato troppi errori tecnici per arrivare a garantirsi la sufficienza contro lo Shakhtar Donetsk. C'è però ancora tempo, giusto dargliene dopo il lungo stop di questa estate. Torna sul tema anche la Gazzetta dello Sport:

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"Il fantasma di Dumfries continua ad aleggiare sulla corsia di destra, territorio di proprietà inglese (almeno sulla carta) ma con un’importante influenza francese, leggi Diouf. Chivu ha sempre protetto la sua novità di fascia evitando qualsiasi paragone col passato. E a ragione, anche perché Djed deve calarsi in un sistema di gioco diverso. Esterno a destra, sì, ma in nerazzurro gioca nella linea a cinque in mezzo, altra cosa rispetto a una difesa a quattro. Diversamente terzino.

Qui i compiti di spinta sono decisamente maggiori e allo stesso tempo gli obblighi difensivi restano quasi invariati. All’Inter gli viene chiesto di fare da pendolo sulla sua corsia, sfruttando le sovrapposizioni di Barella, con licenza di accentrarsi oppure di andare in fondo e cercare le torri lì davanti. Qualità, queste, che appartengono all’inglese e che hanno convinto l’Inter a puntare su di lui in estate e a strapparlo agli Spurs per 35 milioni bonus compresi.

È tutto parte del pacchetto Spence che però all’ombra del Duomo ancora deve esprimersi al suo massimo. Un gigante assopito di cui la squadra di Chivu ha bisogno ma che deve riprendersi da quei due lunghi mesi lontano dal campo. Parentesi lunga che in qualche modo giustifica anche quel suo fare ancora confusionario in campo; un’attenuante per l’unico inglese ora a disposizione, quello che di fatto ha iniziato la stagione il 10 ottobre...".