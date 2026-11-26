Il giorno dopo Inter-Stoccarda, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola. 6 per l'arbitro francese François Letexier: "È corretto il primo cartellino giallo del match (13’ p.t.) estratto dal francese Letexier per Thuram, che in ritardo pesta pesantemente la caviglia di Mittelstadt".

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"Al 19’ Carlos Augusto cade in area di fronte a Vagnoman ma non ci sono gli estremi per il fallo di ostruzione. Proteste di Spence al 37’ per un intervento di Hendriks nell’area di rigore tedesca, ma il difensore dello Stoccarda in scivolata prende nettamente il pallone. Nella ripresa, al 9’ è netto il rigore per tocco di braccio di Vagnoman su cross di Dimarco, assegnato dopo controllo al monitor. Al 29’ le proteste sono tedesche per un contrasto tra Spence e Mittelstadt in area nerazzurra: no rigore, anche in questa occasione l’arbitro francese prende la giusta decisione".

(Gazzetta dello Sport)