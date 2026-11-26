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È Pio Esposito il migliore in campo di Inter-Stoccarda per la Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle del quotidiano spicca il 7 per l'attaccante: "Più dieci che nove, stavolta. La prima intuizione, palla dritta verso Spence, è sua. Ma c’è sempre, vedi il velo del 2-0". 7 per Lautaro autore del 2-0: "Mostro. In sei minuti, con un solo pallone addomesticabile, manda San Siro in visibilio chiudendo la partita con il rabbioso 2-0. Ma quanto era mancato?".

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7 anche per Sucic: "Non è un regista ma si adatta con disciplina al compito che Chivu gli affida nell’emergenza. E’ diventato un killer sui rigori. Questo tiro pesava molto, eh...". 7 per Chivu: "Scaltro. Adotta una strategia paziente e logica, ottenendo la terza vittoria di fila senza prendere gol in Champions".

Gli altri voti:

Martinez 6,5, Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 6, Spence 6, Barella 7, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 7, Thuram 6,5, Dimarco 7, Jones 6.

(Gazzetta dello Sport)