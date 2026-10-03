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La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla grande prova d'orgoglio e forza di Alessandro Bastoni in Francia-Italia di ieri. Questo il pensiero che emerge dal quotidiano:

"Lo Stade de France, che aveva cominciato con i fuochi d’artificio e pregustava una cavalcata delle valchirie, ha fischiato la squadra all’uscita dal campo. Ci sono rimasti male. Quando i nostri, invece, si sono arrabbiati perché l’arbitro ha fermato il gioco mentre l’Italia stava premendo in undici contro dieci.

Ed è simbolico che sia stato ancora Bastoni a risolvere i problemi. Un difensore che segna è una rarità, un difensore che segna due volte di fila è uno sballo. Tra l’altro, Bastoni aveva dovuto saltare la partita inaugurale contro il Belgio per la squalifica ereditata dalla maledetta notte in Bosnia. È come se, elaborato il lutto sportivo per il Mondiale svanito, Alessandro abbia buttato nella spazzatura tutte le foto antipatiche degli ultimi mesi per aprire un nuovo conto emotivo con gli italiani. «Sono e sarò sempre in debito», diceva qualche giorno fa. Piano piano sta abbassando l’esposizione".