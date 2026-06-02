Il CT a interim vuole testarlo anche in vista della possibile convocazione alle Olimpiadi con l'Under 21

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 23:02)

La prova di maturità è stata già importante. Pio Esposito ha dimostrato di poter reggere il peso dell'ambizione della maglia dell'Inter. Ha segnato gol preziosi, giocato partite stimolanti e sfruttato vetrine ambiziose. Ora dovrà fare lo stesso con la maglia della nazionale, ancor di più negli impegni in programma a stretto giro. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:

"Nove mesi fa, il quasi ventunenne – a fine mese le candeline sulla torta – debuttava con la maglia azzurra, Bergamo, Rino Gattuso ct per la prima volta nel post Spalletti: nove mesi dopo, l’azzurro si è macchiato della notte di Zenica, quella dell’addio all’America, il nerazzurro gli ha regalato lo scudetto e la Coppa Italia. E ora? Pio si ritrova catapultato al centro dell’attacco dell’Italia e dentro una concorrenza per il ruolo di nove molto più sfumata".

Il peso dell'attacco è abbondantemente sulle sue spalle. Spiega ancora il quotidiano: "Pio ieri, oggi, domani: tutto ruota, così, attorno ad Esposito. Qui, a Coverciano, gli girano attorno i potenziali concorrenti, ma, al momento, restano un passo indietro. Baldini, ct per 180’, ha voluto dare spazio a Camarda ed Ekhator: profili interessanti, senso del gol e della posizione, ma Pio è un’altra storia.

Oltre i cancelli di un quartier generale azzurro dalla carta d’identità verde, verdissima rimane la sagoma di Gianluca Scamacca, ai playoff Mondiali acciaccato e, quindi, spettatore, e proprio per i tanti, troppi acciacchi dentro e fuori dall’Italia senza soluzione di continuità. Pio segna e si diverte negli allenamenti ad altissima intensità perché così vuole Baldini e perché solo così sanno fare i nostri più giovani interpreti. Pio vola, oggi, in Lussemburgo come uno dei più esperti a solo vent’anni e nelle intenzioni del commissario tecnico a tempo potrebbe volare anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 se l’Under 21 – Baldini ne è la guida – dovesse qualificarsi per Euro 2027 e ad Euro 2027 fare molta strada, almeno fino alle semifinali per essere sicura di staccare il pass olimpico".