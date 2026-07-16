Le pagelle dell'attaccante dell'Argentina e dell'Inter e dell'obiettivo dei nerazzurri
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
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La Gazzetta dello Sport ha celebrato la grande prestazione di Lautaro Martinez, autore del gol decisivo contro l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali
Lautaro 8 - Si può pretendere di più? Sembra tutto finito e invece con lui inizia una nuova storia. Scrive l’ultimo capitolo con la testata che vale la finale.
Spence 7 - Spinge tanto. Una bella volée innesca l'azione del gol. Chiude benissimo su Simeone. Piace all’Inter ma oggi costerà di più.
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