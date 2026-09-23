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La Gazzetta dello Sport condanna la sanzione del Giudice Sportivo per il comportamento dei tifosi della Juve durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola:

"Poco, troppo poco. I 10 mila euro di ammenda alla Juve per il vergognoso gesto di centinaia di pseudo-tifosi, durante il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, non sono una sanzione adeguata. No, perché occorrono misure più significative se si vuole dare un segnale inequivocabile in difesa del rispetto e della sportività negli stadi. Il giudice Mastrandrea nel dispositivo della sentenza fa bene a citare l’attenuante, è un atto doveroso: la presa di distanza sia del club sia del resto del pubblico dalla massa di trogloditi. Ma che poi si scriva “numero esiguo” lascia stupiti. Almeno duecento persone, con le spalle voltate al campo, sarebbero un numero esiguo? Se fossero davvero così sparuti, ci sarebbe, come in effetti c’è, la possibilità di individuarli e di punirli con chirurgica precisione", commenta La Gazzetta dello Sport.

"La Juve possiede lo Stadium, con posti nominativi: senza ricorrere a nessun organismo di intelligence, con tanto di filmati, foto, telecamere ad alta precisione ed elenchi di abbonati e paganti occasionali, si potrebbe risalire ai responsabili per poi infliggere loro un daspo a tempo indeterminato, utile a dare l’idea della portata vergognosa del gesto. Squalificare l’intera curva, dove peraltro c’è stato anche chi ha applaudito l’omaggio al grande rivale interista, sarebbe come sparare nel mucchio. Punire invece gli effettivi colpevoli sarebbe fare giustizia nella maniera più appropriata, senza che nessuno si azzardi a invocare violazioni della spesso abusata e offesa libertà d’espressione, anche perché nel caso specifico si andrebbe del tutto fuori tema. Di simili manifestazioni di pensiero e di siffatti sostenitori è meglio farne del tutto a meno, nessuna squadra ne ha il benché minimo bisogno. La società bianconera è costretta a pagare a causa della scriteriata messinscena di una minoranza che invece riesce a farla franca e che di sicuro non si è resa nemmeno conto di aver mostrato il peggio del suo più becero repertorio. La multa di 10 mila euro rischia comunque di derubricare una disgustosa iniziativa, intrisa di profonda ignoranza, a uno dei tanti episodi di ordinaria inciviltà ai quali purtroppo ci siamo ormai abituati. A maggior ragione, non abbassiamo la guardia, tanto meno di fronte a quel dissennato gruppo che ha voltato le spalle alla sua stessa dignità", chiude il quotidiano.