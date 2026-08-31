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L'edizione odierna de Il Giornale analizza la vittoria dell'Inter a Cagliari nella prima trasferta in campionato. Ecco cosa scrive il quotidiano:

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"Decide Calhanoglu, in gol al primo tiro in porta, proprio come contro il Monza, là con una sventola da paura, qui con un colpo di biliardo, sempre rigorosamente da fuori area".

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"Sembrava essere il primo gol di una lunga serie, e poteva anche esserlo, invece alla fine resta l'unico e buon per Chivu che Pep Martinez e soprattutto Bisseck mettano mani, piedi e testa per evitare il pareggio che avrebbe il sapore della beffa, ma che sarebbe anche l'equa punizione a tanto scialo. Già sabato col Napoli servirà una squadra più vicina a quella vera".

(Fonte: Il Giornale)