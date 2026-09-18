Il Giornale parla delle indiscrezioni che raccontano del possibile ritorno a Torino dell'ex allenatore del Napoli

Eva A. Provenzano
Robinson del Monza

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Dei giorni scorsi le voci sul possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus delle quali è stato chiesto conto anche a mister Spalletti alla vigilia della partita di Europa League poi vinta contro gli olandesi del Nec 5-0. Secondo il quotidiano Il Giornale in realtà l'ex allenatore del Napoli potrebbe guidare un'altra italiana.

Conte

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Panchine in bilico

Questo è quanto si legge in un articolo del noto quotidiano: "La lunga sosta che si profila all'orizzonte rischia di essere fatale per molti allenatori. Nel weekend si giocano la panchinaStroppa a Veneziezia (occhio all'ombra di Tudor in caso di sconfitta contro la Lazio) e Cuesta a Parma (idea D'Aversa in caso di flop in casa col Genoa). Vietato sbagliare anche per Abate (Torino)sul campo del Bologna".
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DAZN

Conte aleggia

"Intanto il fantasma di Antonio Conte inizia ad aleggiare su Amorim (Milan) e Spalletti (Juve) in Italia, oltre a Carrick (Manchester United) all'estero", si legge sull'ex allenatore del Napoli.

(Fonte: Il Giornale)

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