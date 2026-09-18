Il Giornale parla delle indiscrezioni che raccontano del possibile ritorno a Torino dell'ex allenatore del Napoli
VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari
Dei giorni scorsi le voci sul possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus delle quali è stato chiesto conto anche a mister Spalletti alla vigilia della partita di Europa League poi vinta contro gli olandesi del Nec 5-0. Secondo il quotidiano Il Giornale in realtà l'ex allenatore del Napoli potrebbe guidare un'altra italiana.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Panchine in bilicoQuesto è quanto si legge in un articolo del noto quotidiano: "La lunga sosta che si profila all'orizzonte rischia di essere fatale per molti allenatori. Nel weekend si giocano la panchinaStroppa a Veneziezia (occhio all'ombra di Tudor in caso di sconfitta contro la Lazio) e Cuesta a Parma (idea D'Aversa in caso di flop in casa col Genoa). Vietato sbagliare anche per Abate (Torino)sul campo del Bologna".
Conte aleggia"Intanto il fantasma di Antonio Conte inizia ad aleggiare su Amorim (Milan) e Spalletti (Juve) in Italia, oltre a Carrick (Manchester United) all'estero", si legge sull'ex allenatore del Napoli.
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Arbitropoli, fine delle trasmissioni (e delle speculazioni): anche la Procura Federale chiede l’archiviazione
Probabili formazioni
Roma-Inter, due ballottaggi per Gasperini. Bisseck e Jones dal 1', la scelta per la fascia destra
Interviste
Moratti: “Provai a prendere Totti! Con Gasp non vincevamo. Mou come Spalletti. L'addio di Ausilio..."
Social
Longhi: "Bel gioco? All'Inter sempre critiche severe. Un giocatore mi ha deluso tantissimo"
Rassegna stampa
Inter, piano anti Malen-Dybala: Chivu lavora sulla testa e si affida a questo terzetto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti