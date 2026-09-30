VIDEO FCIN1908 / Orsato: "Il protocollo non è il mio. La linea è quella che vuole il calcio"

Il Manchester City rischia enormemente. I citizens combatteranno per rivendicare la loro innocenza, ma la situazione sembra molto delicata. Lo conferma anche l'edizione odierna de Il Giornale:

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"Il City si dichiara deluso e innocente, sostiene di avere rispettato tutti i criteri regolamentari e fiscali, prepara l'appello (entro il 2 ottobre) ma il numero di violazioni è così alto e l'indagine durata 8 anni, da non poter poter pensare ad un complotto anti City che ora rischia di precipitare in un vortice di verdetti clamorosi: una retrocessione immediata è da escludere mentre è probabile una penalizzazione pesante che porterebbe la squadra all'ultimo posto e senza la probabilità, anche con tutte vittorie, di restare in Premier.

Potrebbero essere cancellati i titoli conquistati nel periodo criminoso, l'Uefa dovrà intervenire per adottare provvedimenti che porterebbero all'esclusione dalla champions. A seguire, dopo l'abbandono di Guardiola, la probabile fuga dei migliori calciatori, Haaland in testa al gruppo. Il City è smascherato e accerchiato, tutti gli altri club della Premier sono pronti a chiedere i danni e con questi i titoli truffati. La battaglia d'Inghilterra sta per ricominciare".