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Basta un gol di Calhanoglu in apertura: l'Inter batte di misura il Cagliari e rimane a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Il Giorno sottolinea però le difficoltà della seconda parte di match: "A un passo dalla beffa, vincendo con l'affanno. Il secondo successo su due in campionato, l'Inter lo strappa scialacquando più volte le opportunità che le avrebbero permesso di andare molto oltre lo 0-1 con cui passa a Cagliari, mantenendosi a punteggio pieno. È invece col fiatone che gli uomini di Chivu terminano il recupero, tirando un sospiro profondo allorché Fabbri fischia tre volte".

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"Il primo tempo è migliore di quello visto una settimana prima al Meazza, con la produzione di metà tempo è delittuoso essere avanti di una sola rete, quella siglata da Calhanoglu al 9' con un rasoterra di prima intenzione dal limite. Quasi tutte le altre opportunità, l'Inter le costruisce entrando in area, talvolta trovando un avversario a fare ostruzione, altre non centrando lo specchio da posizione molto favorevole".