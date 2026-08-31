Negli ultimi giorni si è parlato della quinta punta per i nerazzurri, ma non ci sono state altre cessioni come quella di Luis Henrique di cui si parlava in chiave Roma

Eva A. Provenzano
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Ultime ore di calciomercato. Ne mancano circa 30 e poi sarà dichiarata chiusa la sessione estiva del 2026. L'Inter si è rinforzata facendo 'shopping' in Premier League. Sono arrivati Stones, Spence e Jones. Ed era stato riacquistato a giugno anche Aleksandar Stankovic. Con lui è tornato dal prestito al Marsiglia anche Pavard.

dimarco lautaro
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Sono diventati ufficiali gli addii di Dumfries, Darmian, Acerbi (sondato dal Parma) e de Vrij che hanno lasciato la squadra a parametro zero. È stato ceduto Frattesi alla Lazio, Asllani all'Al-Jazira e Massolin al Cagliari. L'estate è stata caratterizzata dalle difficoltà con l'esterno destro: con l'addio di Denzel è stato necessario trovare un sostituto e prima di arrivare a Spence sono stati vicini prima Palestra e poi Khalaili. Nei giorni scorsi si era parlato dell'arrivo di una quinta punta. Discorso legato alla cessione di Luis Henrique: una condizione che non si è verificata e ieri Chivu lo ha schierato da titolare a Cagliari.

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Secondo quanto riporta SportMediaset nelle ore rimanenti del mercato non arriverà nessun altro. "Nessuna sorpresa non arriverà un quinto attaccante. Quello in casa Inter nelle ultime ore è stato un mercato difensivo. Respinti gli assalti prima per Lautaro Martinez e poi per Dimarco per quanto riguarda il Barcellona", hanno spiegato dal tg sportivo di Italia 1.

(Fonte: SM)

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